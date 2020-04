Liverpool, Klopp: "Sulla ripresa non possiamo forzare i tempi"

PREMIER LEAGUE

Col calendario della Premier League ancora in stand-by per l'emergenza coronavirus, Jurgen Klopp prende posizione sulla possibile ripresa del campionato. "Vedremo, in Germania sono tutti molto ottimisti che inizieranno a metà maggio - ha spiegato il tecnico del Liverpool -. Vedremo quando inizierà qui. Sappiamo cosa vogliamo e la prima cosa che vogliamo è che tutti siano sani e salvi". "Non possiamo forzare le cose e non lo faremo, perché non possiamo", ha aggiunto.

"Nel momento in cui ci sarà la possibilità di ricominciare ad allenarsi, lo faremo. Siamo tutti a casa, tutti isolati, non abbiamo casi o cose del genere - ha proseguito Klopp -. Non sono sicuro di quando sarà possibile allenarsi in gruppo, dobbiamo aspettare il governo su questo".

Quanto al resto della stagione, dominata in Premier, il tecnico del Livepool vola basso: "Non cambieremo, questa è la prima cosa, ma se avremo successo dipenderà anche da quello che faranno gli altri club. Tutti hanno le possibilità di migliorare le cose, fare le cose meglio. Quindi non ho idea di cosa ci riserverà il futuro".