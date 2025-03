Ligue1, Psg campione di Francia già oggi? Cosa deve succedere

Dembele e compagni, dunque, sapranno prima di scendere in campo se basteranno 3 punti per diventare campioni per la 13esima volta nella storia dei parigini oppure se bisognerà attendere ancora una settimana. Con una vittoria il Psg porterebbe il distacco sulla seconda a 22 punti in caso di sconfitta di De Zerbi o a 21 nel caso di pareggio: un margine che consegnerebbe aritmeticamente il titolo ai parigini visti anche gli scontri diretti a favore contro il Marsiglia. I risultati di Monaco e Nizza invece passano in secondo piano: il Paris sa già ora che basterebbe una vittoria per mantenere il margine necessario per diventare campioni già al termine di questa giornata (21 punti di vantagio a 7 gionrate dalla fine con gli scontri diretti a favore).