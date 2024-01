Ligue 1: il Reims fa l'impresa nel Principato, 3-1 al Monaco

FRANCIA

Dopo aver tremato nella prima mezz'ora, gli ospiti esultano al Louis II: Teuma apre le danze, poi ecco le reti di Khadra e Matusiwa. A nulla serve il momentaneo pari di Ben Yedder

© Getty Images Il 2024 della Ligue 1 si apre con una sconfitta per il Monaco, che viene battuto 3-1 da un arrembante Reims. I monegaschi vengono fermati da Yehvann Diouf e al 35' vanno in svantaggio. Il gol di Teuma viene vanificato dal pari di Ben Yedder in avvio di ripresa (49'), ma l'ex Brighton Khadra (55') e Azor Matusiwa (96') fanno esultare gli ospiti. I padroni di casa mancano così il sorpasso sul Nizza, mentre il Reims sogna: con 29 punti è quinto.

MONACO-REIMS 1-3

Dopo una buona prestazione in Coupe de France, dove aveva sconfitto il Lens ai rigori, il Monaco affonda nella prima dell'anno in Ligue 1. Il Louis II viene infatti espugnato dal Reims, che vince 3-1 e rilancia i suoi sogni d'Europa. L'equilibrio iniziale viene spezzato dai padroni di casa, che sbattono però su Yehvann Diouf: il talentuoso portiere degli ospiti è decisivo su Kassoum Ouattara e Ben Yedder nel giro di due minuti, blindando la sua porta. Il Reims sente l'odore del pericolo e alza i ritmi, trovando il vantaggio al 35': Teuma duetta con Daramy, raccoglie al limite e calcia in modo vincente col sinistro. Si tratta del quinto gol in Ligue 1 per l'ex leader di quell'Union Saint-Gilloise che era arrivata fino ai quarti di Europa League, con lui a guidare le operazioni e Boniface in attacco. Il Monaco reagisce solo nella ripresa, dopo aver inserito Balogun per alzare il pressing: Ouattara aziona Golovin, che pesca in mezzo Ben Yedder per il tocco dell'1-1 al 49'. L'equilibrio ristabilito dura solo sei minuti, perché l'ex Brighton Reda Khadra dribbla Magassa, evita il rientro di Maripan e deposita in rete il 2-1 al 55'. L'esterno offensivo tedesco è scatenato e sfiora anche la doppietta, mentre i monegaschi questa volta non reagiscono. Foket e compagni tremano solo nel recupero, ma Balogun spreca e sulla ripartenza arriva il gol che chiude la gara: lo segna il centrocampista Azor Matusiwa al 96'. Vince 3-1 il Reims ed è quinto con 29 punti, scavalcando Lille e OM. Il Monaco invece resta terzo con 33 punti e può perdere ulteriore terreno dalle prime della classe.

