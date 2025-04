Real Madrid, in Spagna sicuri: Ancelotti è in bilico, lui prende tempo

"Il futuro di Ancelotti, esonerato dai tifosi per il disastro dell'andata, è in dubbio dopo l'eliminazione dalla Champions League", scrive As. "Sarà decisivo ciò che accadrà nella battaglia con il Barcellona in Coppa e in campionato". Marca, da parte sua, ricorda che Carletto "è stato criticato per la mancanza di gioco della squadra e si trova in una posizione difficile per il futuro". L'altro quotidiano sportivo madrileno si pone però anche una domanda sulle tempistiche di un eventuale addio: "Se Ancelotti lascerà la panchina del Real Madrid, quando lo farà? Perché c'è il Mondiale per Club, la cui finale si giocherà il 13 luglio. E un mese dopo inizierà il campionato". Anche per la versione spagnola di Espn "Ancelotti non sa se continuerà ad allenare il Real Madrid la prossima stagione, dopo essere stato eliminato nei quarti di finale della Champions League".