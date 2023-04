Liga: Real Madrid show contro il Valladolid, 6-0 nel segno di Benzema 

SPAGNA

Ancelotti vince in casa grazie alla tripletta del francese e ai gol di Rodrygo, Asensio e Lucas Vazquez. Pari tra Celta Vigo e Almeria

© Getty Images Nella 27a giornata della Liga, trionfa il Real Madrid, che batte 6-0 il Valladolid. Ancelotti risolve la pratica con un primo tempo perfetto, dopo il palo iniziale colpito dagli ospiti: apre le danze Rodrygo e poi si scatena Benzema, che firma una tripletta in sette minuti. Chiudono nella ripresa Asensio e Vazquez. I Blancos tornano quindi a -12 dal Barcellona, vittorioso ieri contro l’Elche. Parità tra Celta Vigo e Almeria: finisce 2-2.

REAL MADRID-REAL VALLADOLID 6-0

Stravince il Real Madrid, che al Bernabeu travolge il Valladolid 6-0. In un primo tempo a senso unico, la prima grande occasione della partita è degli ospiti, con Mesa che da fuori area colpisce il palo. Il pericolo corso sveglia le merengues, che al 22’ passano: assist di Asensio e gran botta dal limite di Rodrygo. A questo punto si scatena Karim Benzema, che prima spreca da buona posizione e poi si fa perdonare al 29’, quando di testa capitalizza un cross d’oro di Vinicius. Tre minuti dopo arriva la doppietta del francese, che sfrutta ancora un’invenzione dell’esterno brasiliano e solo davanti al portiere avversario non sbaglia. Il Pallone d’Oro decide di strafare al 36’, quando firma la sua tripletta con una splendida rovesciata. Nella ripresa reagisce il Valladolid, che sfiora il gol con Perez, ma è ancora il Real a passare: Rodrygo segna da fuori area, il Var annulla per fallo di mano. Il quinto gol è solo rimandato: al 73’ è Asensio a battere il portiere avversario con un tiro preciso e potente che si infila all’angolino. In pieno recupero arriva anche il sesto gol, con Lucas Vazquez che al 92’ sfrutta l’assist di Hazard e fa 6-0. Trionfa quindi il Real Madrid, che sale a 59 punti, riportandosi a -12 dal Barcellona capolista e consolidando il secondo posto in classifica. Rimane a 28 invece il Valladolid, in piena zona retrocessione.

CELTA VIGO-ALMERIA 2-2

Parità tra Celta Vigo e Almeria: finisce 2-2. Primo tempo pirotecnico all’Estadio Balaidos. Gli ospiti trovano il vantaggio dopo soli sette minuti: angolo perfetto di Robertone e colpo di testa vincente di Babic. Ne passano altri tre, e i padroni di casa pareggiano con la zampata di Seferovic. L’Almeria però non si scompone, e al 32’ passa ancora: filtrante di Suarez e gran botta da fuori di Puigmal. Dieci minuti e arriva il nuovo pari del Celta, con Carles Perez che pesca un gran gol all’angolino e firma il suo quarto gol stagionale. La partita riprende fisica nella ripresa, con interventi ruvidi ed entrambe le squadre attente a non concedere occasioni agli avversari. Suarez ci prova dal limite senza fortuna, poi è Costa a sfiorare il nuovo vantaggio ospite nel finale. Il match termina quindi 2-2: il Celta Vigo sale al decimo posto in classifica, mentre l’Almeria rimane terzultimo.