Liga: la Real Sociedad frena anche in campionato, solo pareggio contro il Maiorca

SPAGNA

Dopo la sconfitta in Europa League con la Roma i baschi non vanno oltre l’1-1 contro i maiorchini

© Getty Images La Real Sociedad pareggia 1-1 in casa del Maiorca nella venticinquesima giornata di Liga. I baschi sbloccano il match dopo soli tre minuti, con il sinistro preciso a incrociare di Carlos Fernandez. La squadra di Barrentxea non riesce a raddoppiare, e a inizio ripresa (50’) arriva il pareggio degli uomini di Aguirre, con la rete di Kang In Lee. La Real Sociedad sale a 45 punti, potenzialmente insidiabile dal Betis per la zona Champions.

MAIORCA-REAL SOCIEDAD

La Real Sociedad rallenta anche in campionato, dopo la sconfitta in Europa League con la Roma: i baschi non vanno oltre l’1-1 in casa del Maiorca. Pronti via e gli ospiti sbloccano subito il risultato, con Carlos Fernandez che al terzo minuto riceve l’assist di David Silva e incrocia con il sinistro che batte Rajkovic, per l’1-0. I padroni di casa non accusano il colpo, e reagiscono affidandosi alla velocità di Rodriguez. La squadra di Barrentxea resta comunque in controllo del match, cercando di chiudere la partita già nel primo tempo, con le fiammate di Oyarzabal. La prima vera occasione per gli undici di Aguirre arriva nel finale di primo tempo, con il destro di Kadewere che colpisce soltanto l’esterno della rete. Si rientra negli spogliatoi sull’1-0. A inizio ripresa i padroni di casa riportano l’equilibrio: Kang In Lee approfitta dell’errore di Le Normand al 50’, salta Remiro e infila l’1-1. Gli ospiti cercano di rispondere al gol del pari, riprendendo in mano la gara, ma l’incontro resta in equilibrio. Nel finale la Sociedad resta anche in dieci uomini, con l’espulsione diretta di Merino al 90’. Finisce 1-1, con la Real Sociedad che sale a 45 punti (al quarto posto) ma viene messa nel mirino dal Betis. Tocca quota 32 punti il Maiorca, al decimo posto.