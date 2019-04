Liga: l'Atletico Madrid soffre il Girona, poi lo stende con Godin e Griezmann

02/04/2019

ATLETICO MADRID-GIRONA 2-0

Al Wanda Metropolitano termina 2-0, ma il risultato non deve ingannare: l'Atletico Madrid fatica non poco contro il Girona, avversario capace quest'anno di eliminarlo dalla Coppa del Re, e pochi istanti prima del raddoppio (giunto in pieno recupero) rischia di subire il pareggio. Gli ospiti mostrano di voler far male ai Colchoneros anche in campionato e lo dimostrano creando la prima occasione della partita al 3', un bel colpo di testa in tuffo di Doumbia. Poi l'Atletico prende campo e prova a fare la partita, senza però riuscire a creare grandi occasioni fino al 30', quando su punizione di Koke la palla attraversa l'area, Saul e Morata bucano il colpo decisivo e la deviazione (involontaria) di braccio di Doumbia per poco non beffa Iraizoz. Qualche secondo dopo lo stesso portiere ospite anticipa in uscita Morata su lancio di Koke e rimane per qualche istante steso al suolo. C'è però da lavorare anche per Oblak, che al 35' salva due volte su Doumbia: prima con un'uscita di pugno, poi bloccando una bella girata di testa da fermo dell'ex attaccante della Roma. Gli uomini di Simeone provano ad accendere la partita negli ultimi minuti del primo tempo: al 39' un destro improvviso di Koke si schianta contro la traversa, al 43' Morata da solo davanti a Iraizoz si divora il gol del vantaggio. Prima dell'intervallo l'ex bianconero viene quindi anticipato dal portiere avversario in uscita, su punizione di Koke: qualche piccolo sospetto di rigore c'è.



Nella ripresa è buono l'avvio del Girona, con Borja che al 50' scalda i guantoni a Oblak. Poi è Morata a cercarsi spazio tra le maglie dei catalani, ma viene chiuso sul più bello. L'Atleti insiste: al 65', dopo una grande azione di Correa, Saul va in dribbling e libera il gran destro che Iraizoz respinge, poi sul pallone arriva Morata che sulla sinistra ha spazio e crossa, ma non trova nessun compagno in area. Al 72' ancora l'ex Juve cerca il gol di testa, ma è fenomenale il gigantesco Alcala ad anticiparlo. Al 75' Vitolo sguscia tra cinque avversari in area e tira, ma Iraizoz gli dice di no, 30 secondi dopo Godin segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Non è d'accordo il Var, che dopo una lunga analisi valuta regolare la posizione di Griezmann (autore del primo colpo di testa respinto da Iraizoz) e convalida al 78' la rete dell'uruguaiano, che aveva incornato in rete un pallone vagante. Galvanizzati dal vantaggio, i padroni di casa provano a raddoppiare ma all'88' Iraizoz dice ancora di no a Griezmann. A tempo scaduto, quindi, Muniesa ha la palla del pareggio, ma viene fermato con le brutte da Godin. L'arbitro non ravvisa gli estremi per il rigore e sul contropiede che ne segue Griezmann è solissimo davanti al portiere e lo supera con un beffardo pallonetto. Atletico a +5 dai cugini del Real Madrid e autorevolmente secondo dietro il Barcellona. Ma con il Girona non è stata affatto una serata facile.