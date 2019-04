Liga: autogol di Joaquin Fernandez, l’Atletico batte il Valladolid 1-0

27/04/2019

Nella 35.a giornata di Liga l’ Atletico Madrid gioca male, ma piega in casa il Valladolid 1-0 grazie all’autogol di testa al 66’ di Joaquin Fernandez . Con questo risultato il Barcellona per festeggiare la vittoria del campionato già in questo turno deve vincere in casa con il Levante . Valladolid che recrimina per un rigore non assegnato dall’arbitro all’86’, nonostante il controllo al Var , dopo un tocco di mano in area di Arias.

L’obiettivo dell’Atletico Madrid in questo finale di stagione di fatto può essere solo quello di rimandare il più possibile la festa per il titolo del Barcellona, per farlo però serve intanto iniziare a vincere le proprie partite e poi osservare a distanza la squadra di Valverde capolista. Missione compiuta contro il Valladolid, ma la prestazione della squadra di Simeone è tutto meno che brillante o convincente, con la squadra di proprietà del Fenomeno Ronaldo che per larghi tratti della gara se la gioca alla pari con la seconda in classifica, nonostante una situazione complicata in zona salvezza. Come spesso succede però in Liga tutti cercano di arrivare ai risultati attraverso le proprie idee e allora il primo portiere a intervenire è Oblak sul sinistro dal limite di Sergi Guardiola. Griezmann non raddrizza il sinistro e mette il pallone sul fondo sulla sponda di Morata, mentre su punizione va vicino a un gran gol, ma trova solo un calcio d’angolo. Valladolid che però continua a giocare, mentre Simeone si accorge che i suoi non hanno approcciato troppo bene la gara e con le mani dalla panchina chiede calma e lucidità in campo.

Il gol che vale la vittoria arriva invece grazie a un pizzico di malizia e un po’ di fortuna: al 66’ infatti Joaquin Fernandez si tuffa di testa e mette di testa in rete, alle sue spalle però se la ride Griezmann, che forse sbilancia l’avversario prima dell’intervento, perché la porta è quella del Valladolid e l’Atletico Madrid ha sbloccato il punteggio. Il solito Oblak deve andare sotto la traversa a togliere un gol che sembra quasi fatto per il Valladolid con la botta da fuori di Oscar Plano, ancora una volta decisivo per l’Atletico il portiere sloveno. All’ 86’ episodio dubbio nell’area dell’Atletico: il Valladolid infatti protesta per un fallo di mano di Arias su colpo di testa di Valero, il VAR richiama l’arbitro che controlla al monitor, ma decide che si ricomincia da calcio d’angolo. Ospiti che ci provano fino alla fine, al 91’ Miguel di destro dentro l’area ci prova dopo che Savic interviene male, ma ancora Oblak a mano aperta dice di no. Simeone si tiene stretta vittoria e secondo posto di fatto assicurato, il Valladolid resta preoccupato per la propria classifica.