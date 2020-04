Liga, accordo giocatori-Federazione: in campo ogni 3 giorni

Una partita ogni tre giorni e interruzioni in ogni tempo di gioco per l'idratazione dei giocatori. La Liga sta studiando il modo di farsi trovare pronta al momento del ritorno in campo e al termine di una riunione con le parti coinvolte è stato raggiunto un accordo tra l'associazione calciatori spagnola e la Federazione spagnola. Il presidente Rubiales ha però assicurato priorità assoluta alla salute dei calciatori e verranno monitorate le temperature nei mesi più caldi per giocare con le giuste condizioni.