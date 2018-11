Lesotho-Tanzania, vai col "liscio": il contropiede è tutto da ridere

19/11/2018

Nell'era social il calcio regala "perle" dai campi di tutto il mondo. E così, oltre a gol incredibili, nel calderone del Web c'è spazio anche per errori e svarioni clamorosi. Come il contropiede tutto da ridere andato in scena durante Lesotho-Tanzania, match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa vinto 1-0 dai padroni di casa. Una serie impressionante di "lisci" ed errori che lascia a bocca aperta. Vedere per credere...