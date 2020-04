L'Arsenal torna in campo: è il primo club ad allenarsi

INGHILTERRA

L'Arsenal rompe gli indugi e scende in campo, divenendo il primo club della Premier League a riprendere gli allenamenti, dopo la sospensione del 13 marzo per l'emergenza coronavirus. La squadra di Mikel Arteta è tornata all'opera nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come il mantenimento della distanza, il lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori in ciascuno dei 10 campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d'allenamento di massimo un'ora. Arsenal, prove di ripartenza: tutti in ritiro

Anche il Brighton ha riaperto le proprie strutture per consentire ai giocatori di allenarsi. L'Arsenal voleva rimettersi al lavoro prima di altri club poiché, per la positività al virus del tecnico Arteta, è stato costretto a rimanere fermo più di altre squadre, accumulando in totale 47 giorni di stop.

Il cosiddetto 'project restart', ovvero il piano della Premier di rimettersi in gioco dopo la sospensione del 13 marzo, sarà implementato in settimana. Il Times e la Bbc hanno diffuso la notizia secondo cui la Premier prevede di riprendere l'8 giugno, per concludersi a fine luglio.



Gli allenamenti di gruppo dovrebbero scattare il 18 maggio. I club venerdì discuteranno le diverse, possibili opzioni per il ritorno in campo a porte chiuse. La decisione finale tuttavia, spetterà al governo del Regno Unito che, a sua volta, ha avviato degli incontri con i medici e le Federazioni sportive per affrontare la questione.