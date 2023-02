L'Italia s'è desta: 4 su 4 in Europa e Conference League e 3 vittorie in Champions

IL RISVEGLIO

Il nostro Paese, dalla ripresa delle competizioni internazionali, ha azzeccato finora un en plein degno del periodo d'oro degli anni '80 e '90

Sarà che vedere un Di Maria a questi livelli fa venire in mente quando il calcio italiano poteva mettere in mostra i migliori campioni mondiali. O sarà che il quattro su quattro di Europa e Conference League ricorda il dominio degli anni '90 in Coppa Uefa, quando in un decennio le squadre italiane hanno vinto 7 edizioni, con il corollario di 5 secondi posti. O magari è soltanto nostalgia, senza bisogno di lasciarsi andare a illusioni che potrebbero essere passeggere.

Però restano i numeri. In Champions League, con la consapevolezza che ci sono le partite di ritorno, il pallone tricolore ha conquistato tre vittorie su tre nell'andata degli ottavi. Scalpi anche illustri, se si pensa che portano il nome di Tottenham (quarta forza del campionato più competitivo del monto), Porto (storica rappresentante del calcio europeo) e un Eintracht Francoforte (campione in carica dell'Europa League) umiliato in casa dalla corazzata di Spalletti. Presto per cantare vittoria, certo. Per questo fa ancora più impressione l'en plein di Europa e Conference League.

Quattro squadre italiane in lizza nel debutto dell'eliminazione diretta, tutte e quattro passate. E con ampio merito. In Europa League la Juventus ci ha messo poco per sopire tutte le angosce della vigilia. La superiorità nei confronti del Nantes era già particolarmente evidente nel pari dell'andata, ed è bastato vedere il gioiello di Di Maria per il vantaggio bianconero per capire che la serata avrebbe preso pieghe favorevoli ai bianconeri. Quando puoi sfoggiare un fuoriclasse di questo tipo arrivi addirittura a comprendere certi messaggi di Allegri, quelli sul campione che risolve le partite e da cui tutto dipende. Se fosse sempre così in ogni partita, ci si potrebbe anche credere. Rigirando la frittata ci si potrebbe domandare dove sarebbe la Juve se Di Maria, per esempio, fosse supportato da una precisa struttura strategica. Ma questo è un discorso che porta troppo lontano. Per ora è sufficiente lustrarsi gli occhi ammirando il 'Fideo' e immaginare un futuro europeo di alto livello nella seconda competizione continentale.

Una competizione che potrebbe vedere protagonista anche una Roma che, come i colleghi in bianconero, ha sfoggiato un argentino che ha incantato l'Olimpico con gol e giocate di alta classe. Eliminato il Salisburgo, impresa tutt'altro che semplice, con un Dybala così si può sognare un bis europeo un anno dopo. Un'impresa che farebbe ancora di più salire Mourinho nell'Empireo del calcio mondiale.

La Conference League, poi, potrebbe ancora più facilmente parlare italiano. Le avversarie di livello non sono tantissime e Lazio e Fiorentina possono davvero arrivare in fondo. La squadra di Sarri, senza molti titolari, si è limitata a gestire il vantaggio dell'andata, quella di Italiano è sembrata per un po' in versione campionato e ha rischiato una clamorosa rimonta del Braga, prima di rimettere le cose a posto. Il calcio italiano, insomma, è vivo e lotta insieme a noi. Per sapere fino a dove basta aspettare. E nemmeno tanto.