James Rodriguez, incubo Qatar: "Vietato fare la doccia nudi e..."

L'INTERVISTA

Il colombiano ha raccontato a Globo Esporte la sua esperienza: "Mangiavano con le mani e non mi davano le posate..."

© Getty Images Un'esperienza considerata drammatica, un salto in una cultura mai digerita e un ricordo affidato all'intervista rilasciata a Globo Esporte. James Rodriguez, attualmente al San Paolo, torna sulle sue stagioni in Qatar e racconta il suo difficile adattamento negli anni all'Al-Rayyan. "La vita e la cultura in Qatar sono molto difficili - ha raccontato il colombiano -, era un paese al quale ho avuto difficoltà ad adattarmi. Tutti sanno che nel calcio, sotto le docce, tutti i giocatori sono nudi, ma io non potevo fare nemmeno quello. I miei colleghi mi hanno detto che era proibito".

E ancora: "Faceva paura. Ai pasti tutti mangiavano con le mani, se chiedevo le posate, mi rispondevano di no. A quel punto ho detto che non lo avrei fatto". "È un Paese freddo e anche la gente è fredda - ha concluso -. C'erano giorni in cui mi svegliavo e faceva freddo, un freddo gelido, pensavo solo a cosa diavolo ci facevo lì".