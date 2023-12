Premier League: Arsenal in vetta, lo United ferma il Liverpool

INGHILTERRA

Klopp frena 0-0 contro Ten Hag, subendo il sorpasso dei Gunners (che battono 2-0 il Brighton) e l'aggancio dell’Aston Villa (1-2 al Brentford)

© Getty Images L’Arsenal supera 2-0 il Brighton grazie alle reti di Gabriel Jesus e Havertz e torna il vetta alla classifica dopo la diciassettesima giornata di Premier League, che vede il pareggio per 0-0 nel big match tra Liverpool e Manchester United. Reds che vengono agganciati al secondo posto dall’Aston Villa, che rimonta 1-2 il Brentford con Moreno e Watkins e si porta a -1 dal primo posto. Vittoria per 3-0 del West Ham, che supera il Wolverhampton.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0

Inizia a rallentatore la squadra di Ten Hag, che nel primo tempo di Anfield subisce la formazione di casa, che costringe Onana (che poco prima aveva consegnato una palla gol a Salah con un intervento discutibile) a superarsi su Van Dijk in occasione di un colpo di testa da corner, fondamentale in cui i Reds riescono a creare non pochi problemi alla retroguardia dei Red Devils. Nella ripresa gli ospiti cercano di impensierire la formazione allenata da Klopp in ripartenza e ci riescono al 56’, quando Garnacho riesce a liberarsi a tu per tu con Alisson ma l'intervento di Alexander-Arnold è fondamentale per evitare la rete. Proprio il numero 66 ci prova pochi minuti dopo, servito da Salah, ma il suo interno destro termina a pochi centimetri dal palo. Nemmeno il tempo per ripartire ed è di nuovo lo United a sfiorare la rete con Hojlund, che calcia clamorosamente sul portiere da pochi passi. Al 75’ Luis Diaz si crea la chance dell’1-0, ma Dalot e ancora Onana murano il suo tentativo. Entrano nel finale Elliott e Jones, entrambi pericolosi con due conclusioni ma senza incidere. Nel recupero succede di tutto: prima Rashford costringe Alisson al grande intervento al 93', poi Dalot si fa espellere per proteste su una rimessa laterale. Termina così a reti inviolate il big match di giornata, che vede il Liverpool scivolare al secondo posto a 38 punti, superato dall'Arsenal e agganciato dall’Aston Villa, mentre i Red Devils salgono a 28 lunghezze.

ARSENAL-BRIGHTON 2-0

Vittoria convincente per gli uomini di Arteta, che prendono le redini del match fin dalle battute iniziali e cercano con insistenza il vantaggio prima con il mancino di Saka (non sufficientemente angolato), poi con la conclusione mancina di Odegaard (tiro dal limite di poco fuori) e i tentativi di Jesus e Gabriel, salvati però dalle parate di Verbruggen. Nel finale della prima frazione ci prova anche Rice, ma il suo tiro sfiora la traversa. Il meritato vantaggio arriva in avvio di ripresa con Gabriel Jesus, che al 53’ realizza di testa sugli sviluppi di un corner. Il norvegese e l’ala inglese continuano a cercare la rete nel corso dei minuti successivi, ma è soltanto nel finale che i Gunners chiudono i conti: Nketiah serve Kai Havertz, che col mancino incrocia e fa 2-0. Diventano quindi 39 i punti in classifica per l’Arsenal, mentre il Brighton resta a quota ventisei.

BRENTFORD-ASTON VILLA 1-2

Ennesima vittoria in rimonta per la formazione allenata da Unai Emery, che trova un importantissimo successo per restare attaccata al treno di testa, mantenendo invariato il distacco di un punto dall’Arsenal. A passare in vantaggio è però il Brentford, che dopo un primo tempo di sofferenza sblocca il match con la marcatura di Lewis-Potter al 45’ sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti, frustrati per le occasioni fallite, continuano a spingere nella seconda frazione e sfiorano il pareggio con il colpo di testa di Kamara all’ora di gioco. L’episodio che cambia però l’inerzia della sfida arriva dieci minuti più tardi, quando il cartellino rosso diretto a Mee lascia i padroni di casa in dieci uomini. Sei minuti dopo arriva il pareggio: ci pensa Alex Moreno a tramutare in rete con un colpo di testa l’assist di Bailey. L’Aston Villa ci crede e trova la vittoria all’85’ con il solito Ollie Watkins, che su calcio d’angolo gira in rete il gol vittoria che regala ai suoi i tre punti (sono 38 ora in classifica) e la permanenza a meno uno dai Gunners, nonostante un finale di partita in cui viene espulso anche Kamara e Konsa colpisce il palo. Le Bees rimangono invece a diciannove lunghezze.

WEST HAM-WOLVERHAMPTON 3-0

Vittoria convincente per gli Hammers, che passano dopo ventidue minuti grazie alla rete di Kudus, che riceve da Paquetà in ripartenza e realizza con un mancino da fuori area. Il copione si ripete dieci minuti dopo, con l’ex Milan che ispira nuovamente il ghanese in transizione offensiva, con l’ex Ajax che questa volta la piazza sul secondo palo e raddoppia. Bowen sfiora il tris già nel finale di primo tempo, con un palo colpito dalla sua conclusione dal limite, ma è solo questione di tempo, perché al 74’ è proprio lui a chiudere definitivamente i conti con un destro ad incrociare (ancora su assist del brasiliano). West Ham che sale a quota 27 punti, Wolves a diciannove.