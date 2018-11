Icardi e Dybala in gol: è la loro prima volta con l'Argentina

21/11/2018

Finalmente Icardi e Dybala anche con la maglia dell' Argentina . L'attaccante dell'Inter ha trovato il suo primo gol in Nazionale nell'amichevole contro il Messico. Partito titolare, il numero 9 ci ha messo solo 2' per trovare la via della rete: bel dribbling in area e palla sotto all'angolino lontano. All'81' il cambio con Dybala che non si è fatto scappare l'occasione di imitarlo: anche per il talento della Juve è arrivata la prima gioia personale. L'Albiceleste batte il Messico 2-0 grazie... all'Italia.

Finalmente Icardi e Dybala anche con la maglia dell'Argentina. L'attaccante dell'Inter ha trovato il suo primo gol in Nazionale nell'amichevole contro il Messico. Partito titolare, il numero 9 ci ha messo solo 2' per trovare la via della rete: bel dribbling in area e palla sotto all'angolino lontano. All'81' il cambio con Dybala che non si è fatto scappare l'occasione di imitarlo: anche per il talento della Juve è arrivata la prima gioia personale. L'Albiceleste batte il Messico 2-0 grazie... all'Italia. >

Notte di prime volte a Cordoba: festa per il 9 e per il 21 che hanno trovato la via del gol rompendo quello che ormai era diventato un tabù. Icardi ci ha messo otto partite, Dybala addirittura dieci in più: ora, però, non hanno nessuna voglia di fermarsi qui. Il futuro dell'Albiceleste sembra essere sempre di più nelle loro mani, a maggior ragione adesso con Messi ancora fuori dai giochi. Una bella iniezione di fiducia per i due attaccanti che conosciamo benissimo, segnali importantissimi per il ct Scaloni.



Ottima la prestazione di Icardi, gol a parte. Più che positivi i 9' di Dybala che si è fatto trovare pronto in contropiede e ha definitivamente affossato il Messico su assist di Simeone della Fiorentina. Una notte veramente speciale, Inter e Juve applaudono.