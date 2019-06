Ibrahimovic, altra magia: la rovesciata è da applausi

03/06/2019

Zlatan Ibrahimovic non finisce mai di stupire. Non si contano i gol bellissimi realizzati dall'attaccante svedese in carriera e ora eccone un altro, l'ennesimo. Da applausi a scena aperta. Lo ha realizzato in occasione del match di MLS tra i suoi LA Galaxy e i New England Revolution con una 'bicicletta' pazzesca. Inutile ai fini del risultato finale (1-2) ma una delizia per gli occhi.