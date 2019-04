Football's coming home: l'Inghilterra si prende l'Europa

19/04/2019

Alla faccia della Brexit. Se da un lato l'Inghilterra economica e politica sta organizzando l'uscita dall'Europa, il calcio si è preso la scena piazzando quattro squadre su otto nelle semifinali di Champions ed Europa League. Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea con la possibilità di avere due finali con un'unica ligua, l'inglese appunto. Un fatto che non accadeva da 35 anni e il sogno è quello di spezzare il dominio spagnolo degli ultimi anni.



Merito di una Premier molto allenante, per dirlo all'italiana. Merito di un calcio spettacolare dove si pensa ad attaccare e non a difendere, vedi Manchester City-Tottenham 4-3. Merito dei soldi, tanti, ricevuti dalle squadre per i diritti tv: d'altronde lo show è differente da quello a tratti desolante della nostra Serie A e quindi anche l'offerta è (giustamente) diversa. Problema di mentalità e fatturato, molto caro ai nostri.



E ora la scena, dopo anni difficili con Barcellona e Real Madrid, è di nuovo loro. C'è il Liverpool che ci riprova dopo la finale persa lo scorso anno contro i Blancos e dovrà sfidare i blaugrana. Dall'altra parte del tabellone il Tottenham che senza Kane dovrà fare i conti contro i ragazzini terribili dell'Ajax. D'Oltremanica sperano in un derby, 11 anni dopo quel Manchester United-Chelsea di Mosca.



In Europa League la musica non cambia e qui troviamo il Chelsea e l'Arsenal. E nei Blues è rimasto anche l'ultimo baluardo italiano, quel Maurizio Sarri che si è definito Mr Europa: "Ho vinto 18 partite su 22 in Europa League". Ecco, con altre tre vittorie il tecnico toscano potrebbe mettersi in tasca il primo trofeo della sua carriera. L'Eintracht Francoforte è avvisato. A chiudere il cerchio c'è l'Arsenal che ha eliminato il Napoli e ora sfiderà il Valencia. Football's coming home. Il calcio è tornato a casa, le coppe faranno lo stesso tragitto?