Football Leaks fa tremare Psg e City: la Uefa ora è pronta a riesaminare i due casi

13/11/2018

"Se nuove informazioni suggeriscono che i casi precedentemente classificati non sono stati gestiti correttamente, questi casi potrebbero essere riaperti". Questa l'annuncio della Uefa che sulla base delle rivelazioni di Football Leaks fa tremare grandi club come il Psg e il Manchester City: il governo del calcio europeo, tradotto, è pronto a riesaminare la loro situazione finanziaria e rivedere nel caso le proprie decisioni in merito al Fair Play Finanziario.

Secondo i documenti in questione diversi club, tra cui appunto anche il Manchester City e il Paris Saint-Germain, avrebbero provato a dribblare le regole del FPF: "L'Uefa effettua ogni anno una valutazione di tutti le società in relazione alle esigenze del fair play finanziario in termini di equilibrio economico" recita la nota dell''organizzazione guidata da Aleksander Ceferin. "Se vengono rivelate nuove informazioni relative a questa valutazione, l'Uefa le userà per confrontarle con le cifre fornite in precedenza e chiedere ai club interessati spiegazioni, chiarimenti o smentite".