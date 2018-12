FFP, City nei guai: sempre più vicina l'esclusione dalle coppe

04/12/2018

Il Manchester City rischia grosso. Secondo quanto riporta il Times, per il club inglese sarebbe sempre più vicina l'esclusione dalla prossima Champions League. La Uefa sta per concludere l'indagine sulla sua condotta finanziaria e, se emergessero le prove delle violazioni e dell'aggiramento delle regole del Fair Play Finanziario, come denunciato da Football Leaks, scatterebbe in automatico l'esclusione da ogni competizione Uefa fin dall'anno prossimo.