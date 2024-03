Fa Cup: il Chelsea passa con due gol nel recupero, eliminato il Leicester

INGHILTERRA

I Blues chiudono il primo tempo sul 2-0, ma si fanno riacciuffare da Mavididi e rischiano grosso. Nel recupero, Chukwuemeka e Madueke firmano il 4-2 che vale le semifinali

© Getty Images Emozioni a non finire durante Chelsea-Leicester, terzo quarto di finale di Fa Cup. I Blues sembrano chiuderla con le reti di Cucurella (13') e Palmer (46'pt), nonostante Sterling sbagli un rigore, ma si fanno riprendere dalle Foxes. L'autorete di Disasi (51') e l'eurogol dell'ex juventino Mavididi (62') ristabiliscono le parità, prima che Chukwuemeka (92') e Madueke (98') firmino il 4-2 finale. Il Chelsea raggiunge così Coventry e Man City in semifinale.

CHELSEA-LEICESTER 4-2

Semifinali col brivido per il Chelsea di Mauricio Pochettino, che si conferma più solido nelle coppe che in Premier League e vola tra le migliori quattro della Fa Cup. I Blues sconfiggono 4-2 il Leicester in una gara ricca d'emozioni, che sembra mettersi subito sul binario giusto. Mudryk colpisce un palo e al 13' il Chelsea passa: Jackson pesca Cucurella smarcato ed è 1-0. Sterling spreca una chance e poi al 25' ha la chance per chiuderla dal dischetto, ma sbaglia ancora: para Stolarczyk e il vantaggio resta minimo. La giornataccia dell'ex Man City prosegue con un erroraccio nell'uno contro uno col portiere al 44', ma nel recupero l'esterno si riscatta: assist per Palmer e 2-0 del Chelsea. La gara qui sembra chiusa, ma il Leicester dimostra di avere ancora lo spirito delle Foxes di Ranieri, tornando sul 2-2: Daka costringe Disasi all'autorete (51') e Mavididi (62') pareggia con un autentico eurogol e uno strepitoso tiro a giro. L'ex della Juventus rimette tutto in parità, ma è sempre il Chelsea a comandare le operazioni e al 72' potrebbe andare sul dischetto: Doyle commette fallo da ultimo uomo e l'arbitro concede il rigore, per poi tornare sui suoi passi rivedendo al Var. Punizione ed espulsione, con le Foxes in dieci e il Chelsea che passa negli otto minuti di recupero: il tacco di Palmer ispira l'inserimento e la rete di Chukwuemeka al 92', poi Madueke la chiude con un tiro imparabile (e una deviazione) al 98'. I Blues vincono 4-2 e raggiungono Coventry e Man City nelle semifinali.

RISULTATI E MARCATORI

