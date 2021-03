Euro 2020, Ceferin: "Ogni città dovrà garantire i tifosi alle partite"

UEFA

“L'unica certezza che abbiamo oggi è che nessuna partita di Euro 2020 si giocherà in uno stadio vuoto” ha dichiarato il presidente dell'Uefa. Ecco il piano

Mancano meno di tre mesi all’inizio di Euro 2020 (fissato per l’11 giugno 2021 dopo il rinvio causa Covid della scorsa estate) e la Uefa sta lavorando a un piano per garantire che ogni partita venga giocata di fronte ai tifosi. "Stiamo lavorando a diversi scenari – ha detto il presidente Aleksander Ceferin - ma l'unica garanzia che possiamo dare è che l'opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite”.

“Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste", ha aggiunto Ceferin ai microfoni di 'Sky Sports’. Questo significa che la Uefa offrirà l'opportunità di tagliare e cambiare le sedi previste se una città ospitante dovesse insistere nella volontà di far disputare le partite a porte chiuse. "Se una città propone uno scenario senza tifosi", le partite che si terranno lì "potrebbero" essere spostate "in città in grado di accogliere i tifosi", ha dichiarato Ceferin.

Le città ospitanti avranno tempo fino al 7 aprile per far sapere alla Uefa quali sono i loro scenari in termini di partecipazione, prima di una riunione del comitato esecutivo fissata per il 19 aprile. E qualcosa in questo senso comincia a muoversi: la Federcalcio olandese, per esempio, permetterà a 5000 tifosi risultati negativi al Covid di assistere a Olanda-Lettonia, partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022.

Euro 2020 si giocherà col pubblico, lo assicura la Uefa, che grazie al formato itinerante del torneo avrà la flessibilità per affrontare le questioni derivanti dalla pandemia. "Se non possiamo più fare nulla in un paese, ce ne sono ancora 11 in cui sono già in corso i preparativi", ha detto il consigliere per la salute della Uefa Daniel Koch all'inizio del mese. Senza dimenticare che il premier inglese, Boris Johnson, ha già fatto sapere che l'Inghilterra è pronta a ospitare anche più partite rispetto a quelle programmate.

