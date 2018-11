Disastro Real Madrid, l'Eibar vince 3-0

24/11/2018

Nel primo anticipo della tredicesima giornata della Liga , sconfitta clamorosa per il Real Madrid , che perde malamente per 3-0 in casa dell’ Eibar. Vantaggio dei padroni di casa con Escalante al 16’, i baschi dilagano poi a inizio ripresa con le reti di Enrich (52’) e Kike (57’). Blancos quasi mai pericolosi in attacco, arriva il primo ko dell’era Solari: i problemi non sono finiti.

Dopo le prime quattro vittorie, Solari insegue il poverissimo. Si capisce subito però che sarà una giornata difficile: la prima palla gol porta la firma, dopo tre minuti, di Kike, che spaventa Courtois colpendo il palo. Il Real si scuote e gioca dieci minuti di buon livello, andando a segno con Bale ma in fuorigioco, successivamente è Benzema ad avere una grande occasione, ma il suo tiro viene respinto da un difensore a portiere battuto. Difesa dei Blancos però troppo alta, che viene facilmente infilata dalle ripartenze dell’Eibar. Su una di queste, al sedicesimo Escalante riprende una respinta corta di Courtois e insacca. La reazione del Real porta la firma ancora di Bale, che va vicino al gol su punizione, e poi di Kroos, ma in generale la manovra non convince. Eibar che si chiude, pronto a ripartire in contropiede, e che a inizio ripresa da’ la spallata decisiva al match. Enrich realizza con un bel diagonale su invito di Cucurella, poi Kike insacca sottomisura in mezzo alle belle statuine della difesa madridista. Il Real non c’è più e da quel momento è più l’Eibar ad andare vicino al poker (Courtois salva per almeno due volte su Orellana che Charles) che gli ospiti a riaprire la partita. Brutto passo indietro per le Merengues, che incassano la loro quinta sconfitta in campionato. Una tra Atletico Madrid e Barcellona, questa sera, può allungare nuovamente.