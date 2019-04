Derby della Ruhr, tifosi Schalke pro-attentatore: furia Bartra, "Inaccettabile e triste"

27/04/2019

Vergogna ultras in Bundesliga durante il Derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Alcuni tifosi ospiti hanno esposto uno striscione per chiedere la liberazione di Sergei W., l'uomo che nell'aprile di due anni fa, prima della semifinale di Champions League tra i gialloneri e il Monaco, attentò con delle bombe il pullman dei tedeschi. Era l'11 aprile del 2017 e Sergej Wenergord posizionò tre ordigni lungo il tragitto che portava il Dortmund allo stadio, ferendo il difensore Marc Bartra, oggi al Betis Siviglia, e un poliziotto. L'attentato portò a una condanna di 14 anni di carcere per l'uomo.