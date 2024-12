Da Euro 2004 alla guerra in Ucraina: muore al fronte il russo Bugaev

L'ex nazionale russo Aleksey Bugayev è morto al fronte nella guerra contro l'Ucraina. Bugayev, 7 presenze con la Russia di cui due agli Europei di Portogallo nel 2004, era caduto in disgrazia e nel 2023 era stato condannato a una lunga pena detentiva di 9 anni e mezzo di carcere per traffico di stupefacenti, ma è riuscito a commutare tale pena prestando servizio come soldato in guerra. Il decesso del 43enne ex calciatore è stato confermato dal suo avvocato Anton Smirnov e dal padre.