Coppa Libertadores, vuota la prima pagina di Olé: "Non riusciamo a parlare di Boca-River"

10/11/2018

In Argentina è iniziato il countdown per Boca-River e il mondo del calcio ha i riflettori puntati sulla Bombonera per l'andata della storica finale di Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana. Un evento straordinario, "la fine del mondo" per i tifosi delle due più importanti squadre di Buenos Aires e per i media argentini, letteralmente impazziti per la supersfida. "Ci scusiamo, ma non riusciamo a parlare di questa partita - recita la prima pagina vuota di Olé -. Domani ci faremo perdonare".