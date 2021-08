Chelsea, esordio da favola per Lukaku: “Il mio sogno è diventato realtà”

Il ritorno di Romelu Lukaku in Premier League non ha deluso le aspettative. L’attaccante ex Inter ci ha messo appena 14 minuti a firmare la sua prima rete con la maglia del Chelsea e a indirizzare il derby di Londra contro l’Arsenal. Un esordio da favola che ha riempito di gioia il belga, che in campo ha baciato lo stemma sulla maglia e si è battuto la mano sul cuore e poi sui social ha esultato così: "Grande vittoria oggi, il mio sogno da bambino è diventato realtà. Finalmente posso dire 'Londra è blue'. Forza Chelsea" si legge nella didascalia accanto alla foto che lo ritrae dopo il gol.