Celta Vigo, la gaffe del nuovo allenatore è clamorosa: "Ringrazio il Deportivo"

14/11/2018

Nonostante in estate abbia rinforzato la rosa, dopo 12 partite di Liga il Celta Vigo occupa il 14esimo posto con sole tre vittorie conquistate, un cammino per nulla soddisfacente che è costato la panchina al tecnico Mohamed, esonerato e sostituito dall'ex tecnico del Nantes Miguel Cardoso. Anche l'avventura dell'allenatore portoghese però non è iniziata affatto nel migliore dei modi, poiché nella conferenza stampa indetta dal club per la sua presentazione ha esordito ringraziando per la propria assunzione la squadra sbagliata e per di più il club storico rivale del Celta: "Voglio ringraziare il Real Club Deportivo per avermi dato fiducia” ha detto subito prima di correggere il tiro, ma ormai la frittata era fatta.