Caso Rubiales, la madre si barrica in chiesa e annuncia lo sciopero della fame

DALLA SPAGNA

Angeles Béjar, madre del presidente della RFEF, si è barricata in chiesa con la sorella e ha chiesto a Hermoso di "dire la verità"

Spagna, la reazione dei media alla conferenza di Rubiales















© web 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il caso Rubiales non tende a sgonfiarsi in Spagna e la madre del presidente 46enne della RFEF scende in campo. Angeles Béjar, mamma di Luis Rubiales, ha infatti deciso di barricarsi nella chiesa Divina Pastora di Motril minacciando lo sciopero della fame per la "caccia disumana e sanguinosa" subita dal figlio. Con lei anche la sorella, con la donna che secondo Marca avrebbe approfittato di un momento di distrazione del parroco dopo la messa per chiudersi in chiesa.

Béjar, riferiscono i media spagnoli, ha minacciato di rimanere chiusa in chiesa "a tempo determinato, giorno e notte" fin quando non verrà fatta giustizia per suo figlio. E la donna, rivolgendosi a Jenni Hermoso, ha chiesto di "dire la verità". Vedi anche Calcio estero Rubiales, la condanna di Iniesta: "Sta sporcando l'immagine del nostro Paese e del nostro calcio nel mondo" E intanto il braccio destro di Luis Rubiales, Andreu Camps, segretario generale della Federcalcio spagnola (Rfef), ha denunciato venerdì alla Uefa il governo spagnolo per le azioni intraprese dopo lo scandalo del bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso. Ne dà notizia El Pais. La denuncia, riporta il quotidiano spagnolo, sarebbe arrivata dopo che il Consiglio superiore dello Sport ha annunciato che si sarebbe rivolto al Tribunale amministrativo dello Sport (Tad) per infrazioni molto gravi di Rubiales e prima che la Fifa sospendesse provvisoriamente il presidente della Federcalcio. Vedi anche Calcio estero Spagna: la Fifa sospende Rubiales per il bacio alla Hermoso, la Federcalcio lo difende