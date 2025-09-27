Logo SportMediaset
GERMANIA

Bundesliga: vincono Dortmund e Leverkusen, Lipsia terzo

Battuti Mainz (2-0) e St. Pauli (2-1), Werner terzo grazie all'1-0 sul Wolfsburg. Ok anche l'Heidenheim

27 Set 2025 - 17:37
© Getty Images

© Getty Images

Nella quinta giornata di Bundesliga, vincono Dortmund e Leverkusen: i gialloneri piegano 2-0 in trasferta il Mainz grazie ai gol di Svensson (27') e Adeyemi (40') e restano a -2 dal Bayern. Bene anche le Aspirine, che si impongono 2-1 in casa del St. Pauli con Tapsoba e Poku. Si conferma terzo il Lipsia, che passa 1-0 sul campo del Wolfsburg ed è a -3 dalla vetta: decide Bakayoko. Sorride anche l'Heidenheim: 2-0 all'Augsburg.

