Bundesliga: l’Union rallenta ancora, 0-0 contro il Colonia, pari Friburgo

germania

I berlinesi non vanno oltre il pareggio in casa. Vittoria importante per lo Schalke, 2-0 sul Bochum

© Getty Images Ventitreesima giornata di Bundesliga: dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, l’Union Berlino rallenta ancora, fermato 0-0 in casa dal Colonia. I berlinesi distano ora cinque lunghezze dal Dortmund capolista. Stesso risultato tra Borussia Mönchengladbach e Friburgo. Il Mainz supera in casa 1-0 l’Hoffenheim, vince anche l’Augsburg, 2-1 sul Werder Brema. In zona retrocessione vittoria importantissima dello Schalke 04, corsaro a Bochum per 2-0.

UNION BERLINO – COLONIA 0-0

Rallenta ancora l’Union Berlino, fermato 0-0 in casa dal Colonia. I primi quarantacinque minuti sono estremamente poveri di emozioni, con poche occasioni e un ritmo piuttosto basso. All’intervallo il tabellino è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa l’intensità aumenta lievemente, con i padroni di casa che ci provano con un paio di conclusioni di Sheraldo Becker. Gli ospiti non si spengono, andando anzi vicini al gol del vantaggio al 75’ con il tiro da fuori di Kainz. Nel finale di partita il risultato non si sblocca, con il match che termina 0-0. L’Union Berlino sale a 44 punti in classifica (al terzo posto), ora è a -5 dal Borussia Dortmund capolista. Il Colonia tocca quota 27 punti, in dodicesima posizione.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – FRIBURGO 0-0

Termina a reti bianche anche la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Friburgo. Un primo tempo estremamente combattuto, con svariate occasioni da una parte e dall’altra. Thuram non riesce ad essere incisivo, e le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti approcciano con grande intensità, con un Sallai sugli scudi. Al 66’ la partita rischia di cambiare, con un rigore concesso al Borussia e guadagnato da Thuram. Il Var annulla la decisione, con il risultato che resta sullo 0-0. Nel finale di partita la squadra di Farke rimane in inferiorità numerica, per via dell’espulsione di Bensebaini (doppia ammonizione, la seconda per proteste). Gli ospiti però, non riescono ad approfittarne, e la gara finisce 0-0. Il Borussia Monchengladbach sale a quota 30 punti, in nona posizione. Resta al quinto posto il Friburgo, a 42 punti.

MAINZ – HOFFENHEIM 1-0

Vince tra le mura casalinghe il Mainz, 1-0 sull’Hoffenheim. La prima frazione di gioco è appannaggio dei padroni di casa, che fanno girare bene il pallone presentandosi più volte dalle parti di Baumann. Al 33’ Barreiro sblocca la partita, con un destro potente e preciso che si insacca per l’1-0. Gli ospiti accennano una reazione rapidamente, ma non riescono a trovare il pari. Si rientra negli spogliatoi con il Mainz in vantaggio. Nella ripresa gli undici di Svensson gestiscono il vantaggio, sfiorando a più riprese il raddoppio. Gli ospiti aumentano leggermente di intensità soltanto nel finale, senza riuscire a pareggiare. Finisce 1-0, con il Mainz che sale al settimo posto, a quota 35. Rimane a 19 punti l’Hoffenheim, in piena zona retrocessione.

AUGSBURG – WERDER BREMA 2-1

Vittoria importante anche per l’Augsburg, che piega 2-1 il Werder Brema. I padroni di casa mettono il muso in avanti dopo appena cinque minuti, con il bel diagonale sinistro di Drena Beljo. Il Werder non si fa abbattere dal vantaggio avversario, e dopo poco più di dieci minuti trovano il gol del pareggio con la rete di Stage, dopo un grave errore del portiere Gikiewicz. Gli ospiti, galvanizzati dal vantaggio, creano tanto nel primo tempo, ma al duplice fischio il risultato è di 1-1. L’Augsburg fa copia e incolla a inizio ripresa, rimettendo il muso in avanti al 46’ con la marcatura di Maier. Il Werder cerca per tutto il secondo tempo la rete del 2-2, andandoci vicino più volte nel finale, ma a spuntarla è l’Augsburg. La squadra di Maassen sale a 27 punti in classifica, andando a -3 proprio dal Werder Brema.

BOCHUM – SCHALKE 04 0-2

In chiave salvezza tre punti fondamentali per lo Schalke 04, corsaro a Bochum per 2-0. Nei primi quarantacinque minuti i padroni di casa tengono a lungo il pallino del gioco, andando anche oltre il 60% di possesso del pallone. Le occasioni però sono poche, per entrambe le formazioni. A sbloccare il match sono però gli ospiti, andando sull’1-0 al 45’ grazie all’autorete di Riemann. L’incontro è equilibrato, con la squadra di Reis che non solo non si chiude in difesa, ma addirittura raddoppia al 79’ con la rasoiata di Bulter sullo schema di un corner. Quattro minuti più tardi gli undici di Letsch accorciano le distanze, ma il gol di Schlotterbeck viene annullato dal Var. Finisce 2-0, con lo Schalke che aggancia proprio il Bochum e l’Hoffenheim a 19 punti, in fondo alla classifica.