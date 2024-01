Bundesliga: Palacios lancia il Leverkusen al 94’, + 4 sul Bayern

GERMANIA

La capolista batte 1-0 l’Augsburg nel recupero, Lipsia battuto in casa dall’Eintracht

© Getty Images La diciassettesima giornata di Bundesliga vede il successo in trasferta del Bayer Leverkusen al 94' sull’Augsburg per 1-0, grazie alla rete di Palacios su assist di Grimaldo che rimanda il Bayern Monaco (con una partita in meno) a -4. Il Lipsia cede invece 1-0 all’Eintracht Francoforte: decide la rete di Knauff al 7’. Finiscono invece 1-1 Colonia-Heidenheim e Mainz-Wolfsburg (in gol l'ex Udinese Widmer), 0-0 tra Friburgo ed Union Berlino.

AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN 0-1

La solita pressione della capolista non riesce a produrre reti nel primo tempo, nonostante i tentativi soprattutto di Grimaldo, che prima impegna Dahmen dalla distanza e poi alla mezz'ora trova la traversa con un'altra conclusione da lontano. Xhaka e Schick ci provano ancora nell'ultimo terzo della frazione di gioco, ma il portiere avversario è ancora reattivo. Demirovic spaventa gli ospiti in avvio di ripresa, poi il predominio territoriale degli uomini di Xabi Alonso non coincide con la precisione nelle conclusioni verso la porta avversaria, con Wirtz che va vicinissimo alla rete a venti dalla fine. Quando lo 0-0 sembra ormai essere intoccabile, ecco che Palacios trova il mancino vincente al 94’ su assist di Grimaldo e porta a 45 punti in classifica il Bayer Leverkusen, che resta a +4 dal Bayern Monaco. Resta invece a diciotto l’Augsburg.

COLONIA-HEIDENHEIM 1-1

La prima grande chance della partita la firma Huseinbasic dopo venti minuti con un bel destro da fuori area su cii Müller arriva molto bene. I padroni di casa sfruttano il miglior avvio di partita e vanno in vantaggio al 29’ con il destro ad incrociare di Selke. Schmidt inserisce Beck in avvio di ripresa e proprio lui sigla la rete del pareggio al 56’ con un mancino dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli ospiti cercano di sfruttare il momento e vanno vicini a ribaltare la partita con Kleindienst, ma nel fianle è nuovamente il Colonia a spingere alla ricerca della vittoria, che non arriva nemmeno questa volta e lascia i padroni di casa penultimi ad undici punti, mentre gli avversari salgono a più dieci.

MAINZ-WOLFSBURG 1-1

Gli ospiti passano al primo tentativo con la conclusione mancina di Cerny al 12’, che supera Zentner per sbloccare l'incontro. Il Mainz cerca di pareggiare i conti ma riesce a rendersi pericoloso solo nel finale del parziale con Burkhardt, ma Casteels è attento. La rete dell’1-1 la firma l'ex Udinese Widmer all'ora di gioco con un destro ad incrociare che non lascia scampo al portiere belga. Wind sfiora subito dopo il nuovo vantaggio ospite con un colpo di testa che esce di un nulla, ma nonostante la spinta del Wolfsburg il punteggio non cambia più fino al fischio finale. Mainz che resta nella zona rossa con undici punti, gli uomini di Kovac salgono a venti.

LIPSIA-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-1

Avvio shock per i padroni di casa, che vanno sotto dopo sette minuti con la rete di Knauff. Simons, Sesko ed Openda cercano ripetutamente la soluzione per avviare la rimonta, ma il primo tempo termina sullo 0-1. L'attaccante belga ed Henrichs hanno le maggiori possibilità per portare la partita in parità nel secondo tempo, ma l’incredibile mole di gioco prodotta dai sassoni non riesce a portare alla meritata rete. Nel finale anche Lukeba ha la chance del pareggio, ma il punteggio resta inalterato. Lipsia che resta quarto con 33 punti, seguito proprio dall’Eintracht con ventisette.

FRIBURGO-UNION BERLINO 0-0

Nettamente meglio i padroni di casa nel primo tempo, con Grifo e Sallai che vanno vicini alla rete ma non riescono a portare avanti i bianconeri prima dell'intervallo. Il Friburgo continua a fare la partita fino a metà ripresa, senza riuscire a produrre grandi palle gol, poi è la formazione ospite ad andare vicina alla rete con Roussillon e Behrens. Nessuna delle due formazioni riesce a trovare lo spunto per sbloccare il match nel finale, con le due compagini che si portano rispettivamente a venticinque e quattordici punti in graduatoria.