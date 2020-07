Bundesliga: l'Union Berlino offre test ai propri tifosi per riaprire stadio

Il club tedesco dell'Union Berlino si è offerto di organizzare test per il coronavirus gratuiti per oltre 20.000 tifosi nell'ambito di un piano per la riapertura degli stadi a settembre. Il club che milita nella Bundesliga offrirà i test prima di ogni partita ai tifosi e allo staff del club. Ogni persona deve risultare negativa al virus entro 24 ore dal calcio d'inizio di una partita. L'Union vuole attuare il piano in tempo per la prima partita casalinga della nuova stagione, che potrebbe essere già il 18 settembre. Il piano della società berlinese è più ambizioso di quelli di altri club tedeschi, perché si basa su test di massa anziché sul garantire il distanziamento sociale. Il governo della città di Berlino per il momento ha vietato le riunioni di massa fino al 24 ottobre, di fatto impedendo l'accesso agli stadi in occasione delle partite.