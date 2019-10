Bundesliga: Gladbach primo da solo, Augsburg travolto 5-1

GERMANIA

Il Borussia Mönchengladbach batte agevolmente in casa l’Augsburg per 5-1 e si prende in solitaria la vetta a quota 16 punti. Gara mai in discussione, con i padroni di casa che vanno in vantaggio al 2’ con Zakaria e allungano già prima dell’intervallo con la doppietta di Herrmann all’8’ e al 13’ e il gol di Plea al 39’. Nella ripresa Niederlechner prima prende palo poi segna all’80’, infine Embolo chiude i conti all’83’.

Gladbach che inizia come meglio non potrebbe. Già al 2’ pallone recuperato e ripartenza in cui Marcus Thuram si crea spazio in velocità, pallone indietro per Zakaria che con il piattone sblocca il punteggio. La mareggiata del Borussia continua a fare danni nella difesa dell’Augsburg, all’8’ azione fotocopia del primo gol, Plea per Herrmann ed è raddoppio. Stessa coppia per il tris al 13’, Plea ancora per Herrmann che controlla in area e infila sul primo palo. Il primo tempo da incubo per l’Augsburg si conclude al 39’ con l’errore di Koubek che consente a Plea di mettere dentro il 4-0 che di fatto chiude già prima dell’intervallo la sfida. Nella ripresa il Gladbach cala progressivamente intensità e concentrazione, Niederlechner allora prima va vicino al gol colpendo il palo sul tiro deviato da Sommer, prima di trovare all’80’ almeno la soddisfazione personale della rete su una respinta corta. Embolo però è entrato e vuole il gol, obiettivo raggiunto all’83’ dal limite dell’area piccola.