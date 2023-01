Liga: il Barcellona supera il Getafe, il Villarreal vince allo scadere

La squadra di Xavi vince 1-0 e tiene a distanza il Real. Parejo regala la vittoria ai sottomarini al 101’ contro il Girona

© Getty Images Diciottesima giornata di Liga: il Barcellona di Xavi vince 1-0 in casa contro il Getafe e sale a 44 punti in classifica, consolidando il primato. Decisivo Pedri al 35’ su assist di Raphinha. Il Villarreal porta a casa i 3 punti battendo il Girona 1-0, grazie al rigore segnato a tempo scaduto (101’) dal capitano Parejo. Butta via una grande occasione l’Osasuna, ripresa 1-1 in casa dell’Elche. Ad Avila (20’) risponde Carmona (67’).

BARCELLONA-GETAFE 1-0

Vince agilmente il Barcellona di Xavi, che supera 1-0 il Getafe. Al Camp Nou i blaugrana tengono quasi il 70% di possesso palla nel primo tempo, senza offendere eccessivamente. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 35, con un pallone recuperato nella metà campo avversaria e messo in mezzo da Raphinha: dentro l’area si inserisce Pedri che fa 1-0 con il destro. Il secondo tempo inizia allo stesso modo, ma con il passare dei minuti gli ospiti trovano coraggio e fiducia e cercano il pareggio, senza riuscirci. Nel finale di gara i catalani tornano in gestione, e amministrano fino al fischio finale. Vince 1-0 il Barcellona, che tocca quota 44 punti in classifica. Il Getafe resta a 17 punti, in piena lotta per non retrocedere.

VILLARREAL-GIRONA 1-0

Vince 1-0 in extremis il Villarreal in casa contro il Girona. I sottomarini gialli partono forte e dominano in larga scala il primo tempo, dove colpiscono anche un palo al 12’ sulla conclusione di Yeremi Pino. Nella prima frazione partita molto nervosa, con ben 7 ammoniti totali (4 tra le fila dei padroni di casa). Nel secondo tempo le cose non cambiano, e la partita tende a favore degli undici di Setien dal 78’, quando arriva il secondo giallo per il difensore ospite Bueno. I padroni di casa hanno la grande occasione di vincerla al 93’ con un calcio di rigore, ma Gazzaniga disinnesca Gerard Moreno. Sul recupero allungato, all’ultimo secondo, viene concesso un altro penalty per Parejo e compagni. Sul dischetto si presenta proprio il capitano dei sottomarini gialli, che al 101’ sblocca e decide il match. Finisce 1-0, con il Villarreal che sale a 31 punti in classifica. Fermo a 21 il Girona.

ELCHE-OSASUNA 1-1

Finisce in pareggio la sfida tra Elche e Osasuna. Gli ospiti giocano un primo tempo frizzante, dimostrando superiorità sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia per l’atteggiamento. La squadra di Pamplona passa in vantaggio al ventesimo minuto, con un gran colpo di testa di Avila sul cross da sinistra di Barja. Nel secondo tempo reazione d’orgoglio dei padroni di casa, che scendono in campo con tutt’altra verve e al 67’ trovano il pareggio con il gol di Carmona. Nel finale di gara i biancoverdi, ultimi in classifica, hanno addirittura l’occasione di vincerla, con il portiere Aitor che diventa protagonista. Finisce 1-1. Buon punto per l’Elche, che resta fanalino di coda in questa Liga a 6 punti. Sale a 28 punti l’Osasuna, che spreca la chance di avvicinarsi ancor di più alla zona delle competizioni europee.