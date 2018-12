Liga - Barcellona ok col Villarreal e primo, solo pari per Atletico Madrid e Siviglia Catalani di nuovo in vetta, Colchoneros bloccati sull’1-1 e a -3. L’Alaves ferma gli andalusi Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



02/12/2018

Nella 14ª giornata della Liga termina 1-1 la sfida tra Deportivo Alaves e Siviglia con le reti di Jony (37’) e Ben Yedder (78’). 2-0 per il Barcellona contro il Villarreal: i blaugrana passano con Piqué (35’) e Alena (87’) volando in vetta. L’Atletico Madrid è a -3 dopo il pari per 1-1 a Girona: vantaggio su rigore di Stuani, Colchoneros salvi con l’autogol di Ramalho. 1-0 per il Betis con la Real Sociedad.

GIRONA-ATLETICO MADRID 1-1 Atletico Madrid a caccia del primato momentaneo, ma la trasferta in casa dei catalani è piuttosto ostica, come i Colchoneros ricordano bene dallo scorso anno (2-2 sofferto rimontando da 0-2). Griezmann prova subito ad azzannare il match, ma Bono para bene la sua prima conclusione. Nel corso del primo tempo, l’occasione più grande è per Saul, che colpisce la traversa, ma il Girona non sta a guardare. Stuani ha un paio di buone chances, poi, nel finale di tempo, su una ripartenza Oblak deve intervenire col fallo terminale proprio sulla linea dell’area di rigore. L’arbitro concede il penalty e conferma la sua decisione al Var, dal dischetto Stuani spiazza lo sloveno e porta avanti il Girona. Nel secondo tempo, Atletico chiamato alla rimonta ma partono meglio i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio due volte con Granell. Oblak chiude bene su un suo diagonale sul primo palo, poi vede sfilare di poco a lato una successiva punizione dal limite. Simeone corre ai ripari inserendo Correa e Gelson Martins per dare più vivacità all’attacco, col passare dei minuti l’Atletico risale di tono e Iraizoz, subentrato all’infortunato Bono, deve salvare tutto sul tocco ravvicinato di Saul. Ma non può nulla l’estremo difensore del Girona quando, su un lancio profondo di Correa a cercare Diego Costa, viene impallinato dal fuoco amico con Ramallo che per anticipare l’attaccante dell’Atletico mette nella sua porta. Finale arroventato in cui lo stesso Diego Costa fa la guerra col mondo, come di consueto. Recupero lunghissimo di ben sette minuti, Gelson Martins in ripartenza quasi trova un altro jolly ma Iraizoz si salva. E’ l’ultima occasione, settimo pareggio in quattordici gare per l’Atletico che non decolla. Altro risultato positivo per il Girona, momentaneamente sesto in classifica a quota 21.

BARCELLONA-VILLARREAL 2-0 Valverde deve fare i conti con numerose assenze pesanti (Umtiti, Arthur, Sergi Roberto, Rafinha, Suarez, tra gli altri) e schiera una formazione praticamente obbligata. Vidal in mezzo con Rakitic e Busquets, Messi assistito da Coutinho e Dembelé. Nonostante ciò, la palla è quasi sempre del Barcellona, Messi ha subito una buona occasione, ma Asenjo è attento. Pur subendo l’iniziativa avversaria, il Villarreal non sta a guardare e alla prima sortita Gerard Moreno spaventa Ter Stegen colpendo il palo. Poco dopo, anche Chukwueze si fa vedere ma il portiere tedesco c’è. I blaugrana capiscono di dover alzare i ritmi. Dopo un tiro a lato di Rakitic, scalda i motori Dembelé, che va vicino al gol con un bel numero in area, poi pennella per l’incornata vincente di Piqué. Messi va subito vicino al raddoppio ed è formidabile il riflesso di Asenjo per tenere il Villarreal in partita. Nel secondo tempo, il Submarino Amarillo tiene maggiormente la palla per provare la rimonta (entra anche Bacca), il Barça aspetta basso per ripartire. Sofferenza al minimo sindacale per i catalani, che però di contro faticano a risalire il campo, con il solo Dembelé brillante, mentre Messi di fatto sparisce dal campo. Salvo riapparire nei minuti finali per mandare in porta il giovanissimo subentrato Alena, che firma il 2-0 che chiude definitivamente i conti.

DEPORTIVO ALAVES-SIVIGLIA 1-1 L’Alaves aspetta il Siviglia nella 14ª giornata di Liga. Con un successo i locali aggancerebbero gli andalusi al secondo posto con 26 punti, mentre con la vittoria i biancorossi conquisterebbero il primato solitario con 29 punti superando il Barcellona a quota 28. La prima frazione di gioco risulta avara di emozioni con le due squadre che si limitano a studiarsi considerando l’importante posta in palio. Al primo vero acuto del match arriva anche la rete dell’Alaves: siamo al 37’ quando Calleri veste i panni di uomo assist servendo l’accorrente Jony che con un potente tiro mancino beffa Vaclik portando in vantaggio il Deportivo. Con quest’azione si chiude il primo tempo. La ripresa si apre sulla falsa riga della frazione precedente: poche emozioni con l’Alaves che si limita a gestire il risultato. Al 78’ arriva il pareggio del Siviglia: Pablo Sarabia vede un corridoio per Ben Yedder, il francese senza troppi complimenti scarica un potente destro che batte Pacheco. All’85’ l’Alaves spreca il match point con Sobrino che da buona posizione in area non trova la rete ma calcia fuori. Negli ultimi minuti non si registrano altre emozioni: finisce 1-1. Il Deportivo spreca la possibilità di agganciare gli andalusi al secondo posto, mentre il Siviglia sciupa l’occasione di effettuare il controsorpasso sul Barcellona

BETIS-REAL SOCIEDAD 1-0 Il Betis trionfa, nel lunch match della 14ª giornata della Liga, tra le mura del Benito Villamarín battendo 1-0 la Real Sociedad grazie alla rete di Junior al 33’. Con questo successo i biancoverdi agganciano al nono posto proprio gli ospiti a 19 punti.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X