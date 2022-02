Aumentano ancora i costi del Psg: oltre 600 milioni di stipendi, ma non rischia sanzioni

NESSUNA CRISI

Gli ingaggi del club parigino sono il 37% dell'intera Ligue 1 e il dato è in forte crescita

Il Psg spende circa 629 milioni di euro in stipendi in questa stagione. Un dato in forte crescita, impennato dagli ingaggi a parametro zero di Messi, Donnarumma, Wijnaldum e Sergio Ramos e che mette in mostra un trend al rialzo contestato da più parti. L'incremento rispetto al 2021 è di circa 124 milioni nonostante la campagna di tagli messa in atto da tempo, ma pur con cifre fuori dal mercato e dai tempi, il Psg non rischia sanzioni almeno in Francia. Getty Images

A mettere luce sulla situazione è stato il quotidiano francese L'Equipe che ha fatto i conti in tasca alla proprietà qatariota del Psg segnalando un impatto importante dei nuovi arrivi, costati zero a livello di cartellino ma con pesanti ingaggi, su un bilancio già in crisi.

Le cifre riportate dal giornale sono state contestate da Al Khelaifi, ma a prescindere dal numero da prendere realmente in considerazione, la costante è che il monte ingaggi del Psg è in netto aumento che sia di 80 milioni circa come descritto dal proprietario o di 124 come denunciato dal quotidiano. Il tutto a fronte di ricavi in netto calo per i problemi legati alla pandemia.

Il problema semmai per il Psg è vendere. La società ha iniziato da tempo una politica di tagli a cui vorrebbe aggiungere una serie di cessioni illustri per alleggerire il monte ingaggi, ma dei big con la valigia in mano nessuno si è mosso, prigioniero dorato della propria busta paga. Da Icardi a Di Maria, fino a Herrera e Paredes, per tutti una cessione sarebbe ipotizzabile ma di fatto poco realizzabile in concreto.

In ogni caso pur con delle cifre fuori da ogni logica, sempre secondo L'Equipe, il Psg non rischia sanzioni in Francia e probabilmente nemmeno in Europa dove la Uefa ha alleggerito la mano del Fair Play Finanziario in seguito al Covid.