XAVI SI RITIRA, L'OMAGGIO DI MESSI

03/05/2019

"È stato un piacere condividere lo spogliatoio con te". Così la star del Barcellona Lionel Messi ha reso omaggio al suo ex capitano Xavi, che ieri ha annunciato il giorno il ritiro alla fine della stagione. "Ci manchi dal primo giorno in cui hai deciso di lasciare, per tutto quello che ci hai dato sul campo e fuori", ha scritto l'argentino su Instagram. Messi ha augurato "il meglio" all'ex centrocampista de La Roja, 39 anni, per la sua nuova carriera da allenatore.