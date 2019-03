XAVI E PIQUÉ CON LA NAZIONALE DELLA CATALOGNA

21/03/2019

Ci saranno anche Gerard Piqué e Xavi Hernandez nella selezione della Catalogna che, lunedì prossimo, farà il proprio esordio ufficiale nello stadio Montilivi a Girona, affrontando in amichevole il Venezuela. Il difensore del Barcellona, 32 anni, e il centrocampista dei qatarioti dell'Al-Sadd, che di anni ne ha 39, sono stati chiamati dal ct Gerard Lopez dopo il loro addio alla Nazionale spagnola (quello di Xavi risale addirittura al 2014). Non potrà rispondere alla chiamata, invece, un altro calciatore del Barcellona, Jordi Alba. Convocati anche altri due ex Barça: il difensore del Betis Siviglia, Marc Bartra, e l'attaccante Bojan Krkic (Stoke City), con un passato anche in Roma e Milan. La Nazionale catalana non è stata riconosciuta dalla Fifa, ma può disputare le partite amichevoli.