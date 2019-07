VERONA, POKER DI PAZZINI IN AMICHEVOLE

14/07/2019

Prima uscita stagionale per l'Hellas Verona di Ivan Juric, che al centro sportivo intercomunale di Mezzano affronta la consueta amichevole con il club locale del Primiero. Risultato di 12-0 per i gialloblù, firmato nel primo tempo da Zaccagni e dalla doppietta di Di Carmine, mentre nella ripresa sono il poker di Pazzini, la tripletta di Tupta e i gol di Bessa e Kumbulla a decidere il finale. Buone risposte dopo appena tre giorni di allenamento, con il Verona che diverte i tanti tifosi presenti e da' appuntamento a tutti per la prossima amichevole di mercoledi', sempre a Mezzano.