UNITED, SOLSKJAER: "DIFFICILE FERMARE MESSI"

09/04/2019

"Ogni partita e' la piu' importante. Quando si incontra il Barcellona, una squadra di quella qualita', sappiamo di dover fare uno step in piu' nel nostro gioco. Dobbiamo raggiungere il nostro miglior livello, quello che non abbiamo mostrato con il Psg in casa". Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha presentato cosi' la sfida con il Barcellona nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. "in Champions escono tanti risultati strani, penso che il Barça lo sappia piu' di chiunque altro - ha proseguito in conferenza stampa - Nulla verra' deciso finche' non avremo giocato 90 minuti al Camp Nou. Dobbiamo fare del nostro meglio per ottenere un risultato positivo da portare a Barcellona".