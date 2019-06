UNDER 21: SPAGNA CAMPIONE D'EUROPA

30/06/2019

La Spagna Under 21 si è laureata campione d'Europa per la quinta volta. Nella finale giocata a Udine, la 'Roja' ha battuto per 2-1 la Germania, una rivincita rispetto alla finale giocata due anni fa e vinta, allora, dai tedeschi. Hanno deciso il match le reti del 'napoletano' Fabian Ruiz al 7' pt e di Dani Olmo al 24' st, di Amiri al 43' st la rete per la Germania.