UNDER 21, MURGIA: "SIAMO MOTIVATI E PRONTI"

10/06/2019

"Siamo motivati, consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza. Ma rispettiamo le nostre avversarie. Sappiamo che sara' un torneo molto difficile e lavoreremo ogni giorno per arrivare fino in fondo". Alessandro Murgia, centrocampista della Spal, riassume così - nel primo giorno del raduno azzurro - lo spirito che anima l'Italia Under 21 in avvicinamento all'Europeo. Domenica prossima la prima partita, a Bologna, proprio contro la Spagna che due anni fa vide Murgia esordire. "Iniziamo con la Spagna, forse la partita più difficile del girone. E' una nazionale che ha tantissime qualità, giocatori esperti e di alto livello".