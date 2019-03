UDINESE, NICOLA: "MENTALITA' GIUSTA PER SALVARCI"

17/03/2019

Il tecnico dell'Udinese, Dvide Nicola, non ha rimpianti dopo la bella prestazione di Napoli. "Il Napoli ha qualità superiore in diversi singoli, ma ho avuto risposte sulla compattezza della mia squadra, con un baricentro più alto che non eravamo riusciti a tenere a Torino. Abbiamo iniziato bene anche nella ripresa, la pecca e' stata subire il 3-2, potevamo far meglio, ma riconosciamo la loro qualità", ha detto. Il tecnico friulano punta l'obiettivo salvezza: "La classifica la guardo relativamente perché mancano tante partite. Sappiamo di dover lottare, abbiamo dimostrato di esserci e abbiamo diversi scontri diretti in casa, che devono essere una risorsa, il nostro pubblico non ci molla mai ed è il 12° uomo, ma avremo anche altre gare fuori, quindi la mentalità deve essere la stessa".