U21, È ANCORA SPAGNA-GERMANIA

30/06/2019

Si ripropone stasera, in uno stadio Friuli da quasi tutto esaurito, con oltre 23 mila biglietti venduti, la sfida tra Germania e Spagna; in palio c'è il titolo europeo degli Under 21. La Germania vorrebbe ripetere il successo di due anni fa (il secondo per questo torneo), la Spagna cerca il riscatto dopo la sconfitta proprio contro i tedeschi, quando persero per un gol (1-0). Le nazionali U21 di Germania e Spagna, che scenderanno in campo alle 20.45, si sono sfidate nella loro storia 7 volte, con quattro vittorie degli iberici, due dei tedeschi e un pareggio. Stavolta a misurarsi saranno da un lato la 'Rojita' di De La Fuente e con il già consacrato campione Dani Ceballos, nel 2017 miglior giocatore dell'Europeo, oggi calciatore del Real Madrid, dall'altro i ragazzi di Stephan Kuntz, che schiera solo quattro ragazzi della rosa che vinse l'europeo due anni fa; tra questi non c'era il temibile Luca Waldschmidt, capocannoniere a quota 7 gol. Ma nelle due squadre si fanno notare anche i portieri il tedesco Alexander Nubel dello Schalke 04, e lo spagnolo Antonio Sivera. Gli organizzatori hanno reso noto che i botteghini resteranno chiusi e che i tedeschi saranno supportati da un migliaio di sostenitori; un centinaio invece i tifosi spagnoli che saranno presenti sugli spalti.