TOTTI: "IN CHAMPIONS SPERO PASSI LA JUVE"

11/04/2019

"La Juventus in Champions League? Avevo gente a cena e non ho visto tutta la gara contro l'Ajax. Nei quarti di finale comunque sono tutte partite difficili, può vincere chiunque ma speriamo passi l'italiana". Così Francesco Totti nel corso dell'intervallo della sfida a scopo benefico in corso a Roma allo stadio Tre Fontane tra la Nazionale Piloti Formula E e la 'AS Roma Legends' capitanata proprio dall'ex numero 10 giallorosso.