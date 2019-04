TOTTENHAM, POCHETTINO: "ORA È TUTTO POSSIBILE"

29/04/2019

"La semifinale di Champions League è un sogno che si avvera, ma Mauricio Pochettino non pone limiti al suo Tottenham, alla vigilia della doppia sfida contro l'Ajax. "Lo spirito che abbiamo costruito in questa squadra ci dice che possiamo ottenere qualsiasi risultato, tutto è possibile - le parole dell'argentino -. Questa è la nostra forza. Mi reputo molto fortunato perché qui i vertici mi hanno sempre sostenuto, consentendomi di affermare i miei principi". Ancora senza Harry Kane, contro i Lanceri di Amsterdam il Tottenham dovrà fare a meno anche del coreano Son Heung-Min, squalificato, decisivo nei quarti contro il Manchester City. "E' sempre un problema non avere certi giocatori, ma prima di tutti viene sempre la squadra", ha tagliato corto Pochettino.