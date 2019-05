TOTTENHAM, POCHETTINO: "AI VERTICI DEL CALCIO MONDIALE"

27/05/2019

Essere in finale di Champions League "significa essere ai vertici del calcio mondiale, ovvero in una posizione che pochissimi altri hanno vissuto. Siamo persone molto semplici e anche se ci sono voluti tanti sforzi, ci siamo goduti ogni momento. Siamo fatti così". Così Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, in vista della grande sfida contro il Liverpool, il 1° giugno al Wanda Metropolitano. "Questo traguardo significa così tanto che è difficile descriverlo in poche parole o minuti. Non l'abbiamo ancora realizzato del tutto", ha spiegato il tecnico in un'intervista a Uefa.com. "Al momento possiamo capirlo fino a un certo punto ma quando saremo a Madrid e inizierà la partita, ci renderemo conto meglio di tutto. Il sentimento predominante in tutto lo staff tecnico è che siamo grati al calcio, a questo club e, soprattutto, ai giocatori".