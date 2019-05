TORINO, MORETTI: "FARÓ IL DIRIGENTE"

22/05/2019

Emiliano Moretti, difensore del Torino, ha annunciato il suo ritiro in una conferenza stampa e poi ha svelato che farà il dirigente dei granata: "Mi posso godere ancora l'ultima partita, oggi è stata una conferenza bellissima. Ci sono stati momenti in cui abbiamo creduto tutti di poter fare la storia andando in Champions, a quel punto avrei pensato di continuare. Futuro? Resterò al Torino, poi vedremo. Per il momento ho fatto solo il calciatore, adesso mi metterò a disposizione del presidente. Devo ripartire da zero ma lo farò con grandissimo entusiasmo".