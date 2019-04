TORINO, MAZZARRI: "ZAZA DEVE STARE TRANQUILLO"

13/04/2019

Contro il Cagliari Mazzarri si affida a Zaza. "Simone deve stare tranquillo, non essere apprensivo e non volere spaccare il mondo. Altrimenti diventa autolesionista: invece deve aiutare la squadra a vincere, in attacco deve stare sereno e in fase difensiva sa cosa fare - ha detto il tecnico del Torino alla vigilia - Mi piace il Cagliari, gioca bene, ha identità. Io credo sia già salvo, ha attaccanti come Pavoletti e Joao Pedro, un calciatore come Barella che tutti conosciamo: dobbiamo bloccare il loro gioco ed essere più concreti in attacco. Ci meritiamo qualcosa di importante, per il lavoro fatto in quest'annata. E anche i nostri tifosi ci devono accompagnare e sostenere: vorrei che fossero in 26 mila a spingerci alla vittoria".