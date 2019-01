TORINO, MAZZARRI: "BRAVI A NON CONCEDERE NIENTE"

26/12/2018

Tre punti pesanti per il Torino, che torna alla vittoria contro l'Empoli rilanciandosi in zona Europa League: "Complimenti all'Empoli ma siamo stati bravi a non concedere niente" spiega un raggiante Mazzarri al termine della partita. "Nel secondo tempo - aggiunge il tecnico - siamo entrati in campo come se non fossimo stati in vantaggio, con l'atteggiamento giusto. De Silvestri ha fatto un grandissimo gol, N'Koulou è un cardine della nostra squadra: sono contento della prova dei miei". Partita iniziata con Iago Falque a supporto di Zaza e Belotti, svolta offensivista da parte del tecnico dei granata: "Mi piace giocare con tanti giocatori offensivi, basta che l'equilibrio venga preservato. Ho fatto queste scelte e sono stato ripagato: ora dobbiamo dare continuità anche se sappiamo che in casa della Lazio sarà difficile, sono fortissimi".